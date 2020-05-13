Руководитель работ по ликвидации последствий СОVID-19 на Николаевщине, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли поблагодарил работников Управления охраны здоровья, Штаба по ликвидации последствий коронавируса в области и врачей за проделанную работу.

Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главный ликвидатор последствий СОVID-19 отметил, что ещё с 27 января проводится колоссальная работа по предотвращению распространения коронавируса в области, слажено действуют все ветви власти, а также городские и областные управления.

По его словам, всеми участниками штабов, комиссий, служб, различных органов и врачей в Николаевской области были получены результаты, которые «видны, понятны всем», а также благодаря работе «в наших больницах находится по 15-20 человек».

— Спасибо всем вам за ваш непростой труд, кто бы что не говорил, ваша работа невероятно сложная и она даёт свои результаты. Результаты видны, понятные всем. Вы знаете, что мы начали эту работу ещё 27 января. С 27 января мы очень активно работали, чтобы не допустить резкого распространения у нас в области болезни... Мы прошли весь март без единого подтвержденного случая, вы знаете, какую колоссальную работу провело Управление охраны здоровья. Я бы очень советовал СМИ съездить в Первомайск и посмотреть нашу первомайскую районную больницу, где на базе обычной районной больницы был развёрнут инфекционный госпиталь. Это не так, как у Светланы Фёдоровны, на готовой больнице уже что-то делать... Это всё благодаря слаженной работе команды Штаба, Управления здравоохранения областного и городского. Я благодарю всем медикам. Все, кто сегодня собрались, ваша заслуга в том, что сегодня в наших больницах находится по 15-20 человек. Вся работа делается всеми ветвями власти, всеми участниками и штабов, и комиссий, и служб, и органов и всеми. - заявил Александр Трайтли.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала работу областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в области.