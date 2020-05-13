|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
Руководитель работ по ликвидации последствий СОVID-19 на Николаевщине, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли поблагодарил работников Управления охраны здоровья, Штаба по ликвидации последствий коронавируса в области и врачей за проделанную работу.
Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Главный ликвидатор последствий СОVID-19 отметил, что ещё с 27 января проводится колоссальная работа по предотвращению распространения коронавируса в области, слажено действуют все ветви власти, а также городские и областные управления.
По его словам, всеми участниками штабов, комиссий, служб, различных органов и врачей в Николаевской области были получены результаты, которые «видны, понятны всем», а также благодаря работе «в наших больницах находится по 15-20 человек».
— Спасибо всем вам за ваш непростой труд, кто бы что не говорил, ваша работа невероятно сложная и она даёт свои результаты. Результаты видны, понятные всем. Вы знаете, что мы начали эту работу ещё 27 января. С 27 января мы очень активно работали, чтобы не допустить резкого распространения у нас в области болезни... Мы прошли весь март без единого подтвержденного случая, вы знаете, какую колоссальную работу провело Управление охраны здоровья. Я бы очень советовал СМИ съездить в Первомайск и посмотреть нашу первомайскую районную больницу, где на базе обычной районной больницы был развёрнут инфекционный госпиталь. Это не так, как у Светланы Фёдоровны, на готовой больнице уже что-то делать... Это всё благодаря слаженной работе команды Штаба, Управления здравоохранения областного и городского. Я благодарю всем медикам. Все, кто сегодня собрались, ваша заслуга в том, что сегодня в наших больницах находится по 15-20 человек. Вся работа делается всеми ветвями власти, всеми участниками и штабов, и комиссий, и служб, и органов и всеми. - заявил Александр Трайтли.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала работу областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в области.
Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова назвала неудовлетворительной работу штаба по борьбе с коронавирусом, по ее словам из-за бездействия штаба под угрозой оказалась безопасность области и персонал областной инфекционки.
Также в Николаевской области в ближайшие дни будет создан штаб по ликвидации последствий, вызванных пандемией COVID-19, в состав которого смогут войти депутаты Николаевского областного совета, представители бизнеса и врачи.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Руководитель работ по ликвидации последствий СОVID-19 на Николаевщине, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли поблагодарил работников Управления охраны здоровья, Штаба по ликвидации последствий коронавируса в области и врачей за проделанную работу.
Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Главный ликвидатор последствий СОVID-19 отметил, что ещё с 27 января проводится колоссальная работа по предотвращению распространения коронавируса в области, слажено действуют все ветви власти, а также городские и областные управления.
По его словам, всеми участниками штабов, комиссий, служб, различных органов и врачей в Николаевской области были получены результаты, которые «видны, понятны всем», а также благодаря работе «в наших больницах находится по 15-20 человек».
— Спасибо всем вам за ваш непростой труд, кто бы что не говорил, ваша работа невероятно сложная и она даёт свои результаты. Результаты видны, понятные всем. Вы знаете, что мы начали эту работу ещё 27 января. С 27 января мы очень активно работали, чтобы не допустить резкого распространения у нас в области болезни... Мы прошли весь март без единого подтвержденного случая, вы знаете, какую колоссальную работу провело Управление охраны здоровья. Я бы очень советовал СМИ съездить в Первомайск и посмотреть нашу первомайскую районную больницу, где на базе обычной районной больницы был развёрнут инфекционный госпиталь. Это не так, как у Светланы Фёдоровны, на готовой больнице уже что-то делать... Это всё благодаря слаженной работе команды Штаба, Управления здравоохранения областного и городского. Я благодарю всем медикам. Все, кто сегодня собрались, ваша заслуга в том, что сегодня в наших больницах находится по 15-20 человек. Вся работа делается всеми ветвями власти, всеми участниками и штабов, и комиссий, и служб, и органов и всеми. - заявил Александр Трайтли.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала работу областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в области.
Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова назвала неудовлетворительной работу штаба по борьбе с коронавирусом, по ее словам из-за бездействия штаба под угрозой оказалась безопасность области и персонал областной инфекционки.
Также в Николаевской области в ближайшие дни будет создан штаб по ликвидации последствий, вызванных пандемией COVID-19, в состав которого смогут войти депутаты Николаевского областного совета, представители бизнеса и врачи.