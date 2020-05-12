В Николаевской области в ближайшие дни будет создан штаб по ликвидации последствий, вызванных пандемией COVID-19, в состав которого смогут войти депутаты Николаевского областного совета, представители бизнеса и врачи.

Об этом заявил депутат Николаевского облсовета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин в интервью интернет-изданию «Мой город».

Напомним, в Николаевской области существует созданый распоряжением главы ОГА штаб, по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации медико-биологического характера.

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко настаивала на том, чтобы представители органов местного самоуправления и инфекционисты вошли в состав штаба. Она выразила надежду, что в ОГА выполнят решение сессии и включат главу фракции партии «Наш край» Юрия Кормышкина и главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову в штаб.

Позже в состав областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, все же включили главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко.

— Почему меня не включили в состав штаба, нужно задавать вопрос его главе Александру Трайтли. Мы в пятницу пообщались с депутатским корпусом, с первым заместителем председателя облсовета Тахиром Садридиновым, главой облсовета Викторией Москаленко, и, я думаю, что до конца недели мы создадим свой штаб, в состав которого смогут войти депутаты облсовета, бизнес, врачи. Мы будем каждый день сообщать людям, что происходит на Николаевщине. А их штаб как работал закрыто и отдельно, так пусть и работает, – рассказал Юрий Кормышкин.

Напомним, главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что оправдано критикует действия штаба борьбы с COVID-19 на Николаевщине.