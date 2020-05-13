Владислав Чайка, фото Преступности.НЕТ

Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка поделился прогнозами относительно сроков изобретения вакцины против коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом он рассказал в своем интервью изданию «Николаевские новости».

Он высказал свое мнение о медицинской реформе и заявил, что власть вместо подготовки системы здравоохранения к сценариям и вызовам пандемии, просто уничтожила медицину «на низовом уровне». Он рассказал о помощи, которую оказал врачам Николаева и поблагодарил жителей города за соблюдение карантина.

Владислав Чайка отметил, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, осенью может ожидать вторая волна массовых заболеваний коронавирусом, а потому система здравоохранения должна быть готова к возвращению в режим жесткого карантина.

— Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к нему есть у очень маленькой части населения. До того момента, когда будет создана вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну эпидемии. Вопрос не в том, придет ли вторая волна коронавируса, а в том, сможем ли мы к ней подготовиться. Усвоим ли мы главные сегодняшние уроки и сможем ли воспользоваться перерывом между вспышками, чтобы подготовиться к новой волне, в том числе и к наихудшему сценарию. Вторая волна эпидемии коронавирусной болезни в Украине и мире может случиться осенью, и есть риски, что она будет тяжелее первой. Вторая волна, по опыту прошлых эпидемий, была всегда тяжелее. Так было при испанском гриппе, при гриппе H1N1. Правда, коронавирусная инфекция - немного другое. Тем не менее, риски есть, и нам нужно быть готовыми к осени. При этом самые оптимистические прогнозы по изготовлению вакцины - середина зимы. То есть мир может ждать еще два-три месяца пандемии. При неблагоприятном сценарии второй карантин может затянуться на несколько месяцев, - сказал Владислав Чайка.

Отметим, Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

В сентябре прошлого года сообщалось, что николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.

Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.

Напомним, Владислав Чайка рассказал, что приобрел памперсы и средства детской гигиены роженице, переболевшей коронавирусом, и сделал с ней фото на память.

Также Владислав Чайка рассказал, что принимал участие в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» на Черноморском судостроительном заводе.