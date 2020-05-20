Президент Владимир Зеленский считает популизмом действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства, назвав его бандитом.

Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в ходе на пресс-конференции, посвященной годовщине президентства.

Он отметил, что его разочаровывает не народовластие, а отдельные люди, упомянув Анатолия Бондаренко.

– Не знаю, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду. Но его избрал народ, - сказал президент.

Также он раскритиковал главу Черкасс за популизм.

– Где был мэр Черкасс 2 месяца назад? Где было его обращение, чем могу помочь власти? Где были его самолеты? Где были его личные деньги, которыми он наполнил аптеки и больницы своего города? Извините, но это просто популизм. И на чем? На количестве смертности через коронавирус?, - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства ответил, что ведет борьбу с местными властями.

– Когда был селектор, я дал всем мэрам возможность задать вопрос: что надо? Каждый человек из мэров страны, каждый губернатор, кто был на селекторе, ставил вопрос, говорил, что власть неправильно делает. Какая это борьба с местной властью? Где ты был? - сказал он.

Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Позже мэр Черкасс сообщил о том, что его вызвали на допрос.