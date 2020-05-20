Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил Президенту Владимиру Зеленскому на обвинение в бандитизме.

Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

– Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые открывали против меня, их открывали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом, – сказал он.

При этом мэр также подчеркнул, что Зеленскому «нечего ловить на местных выборах в Черкассах».

Также Бондаренко поинтересовался, чем занимался Зеленский во время протестов на Майдане.

– Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах? – спросил он.

Напомним, в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, Владимир Зеленский назвал популизмом действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства, подчеркнув, что с таким бандитом не сядет за один стол.

Конфликт между Бондаренко и Офисом Президента возник из-за решения отменить часть карантинных ограничений в городе уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Позже мэр Черкасс сообщил о том, что его вызвали на допрос.