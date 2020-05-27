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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, преает Украинкая Правда.
— Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом». Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде, — заявил Денис Цыпин.
Иск подан в Печерский районный суд Киева. Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны.
Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.
После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.
Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, преает Украинкая Правда.
— Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом». Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде, — заявил Денис Цыпин.
Иск подан в Печерский районный суд Киева. Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны.
Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.
После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.
Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.