Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, преает Украинкая Правда.

— Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом». Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде, — заявил Денис Цыпин.

Иск подан в Печерский районный суд Киева. Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны.

Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко.