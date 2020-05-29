Президент Владимир Зеленский назначил главой Вознесенской районной государственной администрации Ивана Белоконя.

Соответствующее распоряжение президент подписал 28 мая.

Отметим, Иван Белоконь является депутатом Вознесенского районного совета седьмого созыва от партии «Наш Край».Он также занимает должность управляющего исполнительного комитета Вознесенского райсовета.

Согласно поданной декларации, Иван Белоконь женат и воспитывает сына. В Вознесенске у него квартира площадью 37 кв.м. в совместном с женой пользовании. Иван Белоконь владеет автомобилем «DAEWOO LANOS» 2004 года выпуска.

В декларации также указано, что Иван Белоконь, работая в районном совете, заработал 155 тысяч 439 гривен.

Как пишет «сайт города Вознесенска» Иван Белоконь депутатом райсовета впервые был избран в 2010 году. Тогда в райсовет он прошел под флагом «Партии регионов».

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил главой Николаевской районной государственной администрации в Николаевской области Максима Кашубу.