Александр Пасечный

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 127-му избирательному округу Александр Пасечный подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой он с супругой хранит наличными 103 тысячи долларов и 69 тысяч евро.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

В частности, среди недвижимости, которая находится в совместной с женой или партнерами собственности, Александр Пасечный указал магазин, ательє и несколько нежилых помещений в Николаеве.

Также нардеп задекларировал две квартиры в Николаеве, площадью 56,4 м2 и 39,6 м2. Его жене Наталье принадлежит квартира в Николаеве, площадью 121,8 м2, которая была приобретена в 2007 году за 747 тысяч 400 гривен. Кроме того, в декларации нардеп указал квартиру в Николаеве, площадью 43,4 м2, которая находится в бесплатном пользовании.

При этом, Александру Пасечному принадлежат автомобили TOYOTA CAMRY, который он купил в 2005 году за 223 тысячи 553 гривны, и MERCEDES-BENZ VITO 115CDI, который он приобрел в 2016 году за 40 тысяч гривен.

Его супруга, согласно декларации, владеет автомобилями BMW X6, который был приобретен в 2014 году за 1 миллион 247 тысяч 622 гривны, MITSUBISHI OUTLANDER, приобретенным в 2016 году за 40 тысяч гривен, и автомобилем RENAULT KANGOO, приобретенным в 2018 году за 10 тысяч гривен.

Кроме того, в собственности супруги нардепа находится 50% прав на фирму ИМИДЖ-2014, которая, согласно данным Министерства юстиции Украины занимается оптовой торговлей продуктов питания, напитков, табачных изделий и статутный капитал которой составляет 1 миллион 603 тысячи 410 гривен.

Предпринимательский доход Александра Пасечного в 2019 году составил 215 тысяч 351 гривну, а за непосредственно работу нардепом в прошлом году он заработал 157 тысяч 339 гривен. При этом, нардеп получил 4 тысячи 521 гривну неденежного подарка от ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина».

Также в прошлом году нардеп сдавал в аренду имущество, общий доход от которого составил 457 тысяч 350 гривен. Проценты, полученные нардепом от АТ «ОТП БАНК» составили 1 тысячу 30 гривен. При этом, от политической партии «Слуга народа» Александр Пасечный получил 17 тысяч 512 гривен.

Доход супруги нардепа от занятия предпринимательской деятельностью в прошлом году составил 944 тысячи 949 гривен, а их сын Богдан получил 552 гривны процентов от «ПриватБанка».

Александр Пасечный в своей декларации указал, что хранит на счетах «ПриватБанка» 39 тысяч 328 гривен и 136 тысяч 867 гривен; на счетах АТ «ОТП БАНК» — 1 тысячу фунтов стерлингов, 6 тысяч 236 гривен, 1 тысячу 203 гривны и 2 тысячи 210 гривен. Его супруга хранит на счету ПАО «БАНК ВОСТОК» 1 тысячу 525 гривен, а на счету «ПриватБанка» — 9 тысяч 171 гривну. Также на счету сына нардепа в «ПриватБанке» находится 6 тысяч 120 гривен.

Стоит отметить, что нардеп также хранит наличными 322 тысячи гривен, 21 тысячу 500 долларов и 18 тысяч евро. При этом, его супруга Наталья наличными хранит 410 тысяч гривен, 81 тысячу 600 долларов и 51 тысячу евро.

Напомним, что свои декларации о доходах и имуществе за 2019 год также подали народные депутаты от партии «Слуга народа» в Николаевской области Игорь Негулевский, Игорь Копытин, Ирина Аллахвердиева и Артем Черноморов.