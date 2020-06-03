Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать уголовное производство против Дениса Ермака — младшего брата главы Офиса президента — по факту «отбора» кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба ВАСК.

Решение суд принял на основании заявления народного депутата, в котором «содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса Президента Украины осуществлял «отбор» кандидатов на различные должности в органы государственной власти», — говорится в сообщении.

В ВАСК также отметили, что правовую квалификацию фактам по делу должен предоставить орган досудебного расследования.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.

В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.