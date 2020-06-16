Депутаты транспортной комиссии облсовета внесли изменения в разработанный чиновниками облгосадминистрации перечень по ремонту дорог Николаевской области.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры Николаевского областного совета сегодня, 16 июня, пишут НикВести.

Согласовано изменениям, из перечня по ремонту дорог исключили ряд улиц в Новоодесском и Первомайском районах. В частности, по Новоодесскому району исключается ремонт дорог в селах Гурьевка и Себино; по Первомайскому району исключается ремонт дорог в селе Лысая Гора.

При этом, депутаты решили добавить в перечень капитального ремонта дорог Вознесенский район, Доманёвский район (село Широкие Криницы и село Мостовое), Еланецкий район (село Большая Соленая) и Николаевский район (село Кринички).

Также, в перечень по текущему ремонту дорог области добавили Николаевский район (село Степовое), Братский район (село Новомарьевка и село Миролюбовка), Еланецкий район (село Калиновка) и Первомайский район (село Синюхин Брод и село Лысая гора).

Напомним, Николаевская область получила из государственного бюджета субвенцию в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог местного значения. Для того, чтобы приступить к работам, Николаевский областной совет должен утвердить перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Этот перечень был разработан управлением инфраструктуры Николаевской ОГА и утвержден «Укравтодором» еще в декабре 2019 года, а в начале 2020 года его также утвердил игнорирующий профильную комиссию заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко, несмотря на требования депутатов внести в него правки. На протяжении 5 месяцев депутаты облсовета требуют откорректировать список в соответствии с их требованиями, а в облгосадминистрации утверждают, что это невозможно сделать, потому что на определенные дороги нет проектной документации, а весь список нужно повторно утверждать в «Укравтодоре».

Кроме того, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что непрозрачное распределение субвенции в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог области искусственно создано руководством облгосадминистрации.

Депутат облсовета Александр Бондарь возмутился, что чиновники облгосадминистрации распределили бюджетные средства на ремонт коммунальных дорог без участия депутатов, а депутат облсовета Василий Жосан назвал преступниками чиновников, которые разрабатывали план ремонта дорог в области за 556 миллионов в 2020 году.

Также, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что облгосадминистрации следует прислушаться к позиции депутатов из профильной транспортной комиссии и учесть их просьбы и внести изменения в список ремонта дорог за счет госсубвенции.