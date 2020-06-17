По делу так называемых «пленок Ермака» открыли два уголовных производства.

Об этом сообщается на странице юридической компании «Миллер» в Facebook.

– Получили официальный ответ от НАБУ по поводу открытия еще двух уголовных производств по заявлению Гео Лероса: по статье 368 КК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) и по статье 369-2 КК Украины (злоупотребление влиянием), – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что причиной обращения в НАБУ является ряд обстоятельств, которые стали известны Гео Леросу и свидетельствуют о преступлениях, к совершению которых может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

– В частности, из исследованных данных зафиксировано, что в действиях Дениса Ермака, вероятно, присутствует злоупотребление влиянием, поскольку сам Денис Ермак не является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, однако мог получить денежные средства за влияние на своего брата Андрея Ермака, – напоминают юристы.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.

В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.