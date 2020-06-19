Мэр Николаева Александр Сенкевич планирует в ближайшее время запретить строительство объектов в зеленых зонах города.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам городского головы, вопрос о запрете застройки парков и скверов Николаева будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета.

— Когда я стал городским головой, то принял для себя решение: чтобы не бороться с вопросами застройки, например, зеленых зон, сделать проекты землеустройства всех зеленых зон: скверов, парков и так далее, внести их на рассмотрение сессии, проголосовать их, внести в Госгеокадастр — там они остануться навсегда и оттуда их уже никто не достанет. Никто публично не будет резать зеленые зоны для постройки домов. Чтобы не бороться с ветряными мельницами, мы просто убираем эти мельницы. Я очень надеюсь, что на ближайшей сессии эти вопросы и выделение этих зеленых зон будет поддержано, и мы с вами вообще забудем о застройке зеленых зон в Николаеве, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. При этом, Управление земельных ресурсов и Департамент архитектуры Николаевского горсовета отозвали с рассмотрения сессии 750 земельных вопросов, чтобы заново провести всю предсессионную процедуру их рассмотрения.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым тот факт, что депутаты за последние несколько лет не могут рассмотреть около 2 тысяч земельных вопросов.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что после снятия карантинных ограничений готов каждую неделю проводить земельную сессию горсовета, чтобы решить земельные вопросы. Кроме того, мэр Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы.