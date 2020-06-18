Мэр Николаева Александр Сенкевич назначил на 23 июня продолжение пленарного заседания 56 сессии городского совета.

Соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 18 июня, и опубликовано на сайте мэрии Николаева. Заседание назначенно на 11 часов утра.

Как известно, последнее пленарное заседание сессии Николаевского городского совета состоялось 17 июня, на котором депутаты согласовали перераспределение 69,4 миллионов гривен из городского бюджета на 2020 года.