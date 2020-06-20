Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос народного депутата от «Европейской cолидарности» Владимира Арьева.

Уголовное дело открыли 12 июня по части 1 статьи 365 Уголовного кодекса — превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

В кратком описании говорится, что вероятно неустановленные правоохранители 11 июня собирали конфиденциальную информацию о Порошенко. Досудебное расследование по делу проводит Госбюро расследований.

Напомним, Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA), самое большое представительство американцев украинского происхождения, обеспокоен недавними признаками избирательного правосудия в Украине и осуждает попытку украинской власти «вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины». В частности, речь идет о делах против пятого президента Петра Порошенко.

Также напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко.

Петр Порошенко в четверг под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство — относительно разжигания религиозной розни из-за получения Украиной Томоса.

В ГБР подтвердили, что осуществляют следствие по делу о возможных незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.