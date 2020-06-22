Пятый Президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения, но и из «информационного оружия».

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Сегодня «пятая колонна» Кремля сделала еще один выстрел фейком с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины. Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Вторая цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников — сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами, — сказал он.

Петр Порошенко напомнил, что основываясь на такой поддержке в свое время были организованы прямые поставки американского оборонного оружия, в частности «Джавелин», патрульных катеров класса «Айленд», проводились совместные военные учения и наладили работу военных инструкторов и обмен разведывательными данными.

— Смогли получить газовую независимость от России. И получить финансово-кредитную поддержку Украины на решение социальных и оборонных вопросов. Это было особенно важно, когда наша страна переживала глубокий кризис, вызванный российской агрессией. Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америку, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину понимает и украинская власть, — добавил он.

По его мнениюю, очередные «сливы» заслуживают одну единственную реакцию — привлечение к ответственности представителей «пятой колонны», которые засветились в этой спецоперации.

— «Обличителем» снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо — навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами — ответственность нынешней украинской власти. Надеюсь, что украинская власть наконец прекратит смотреть сквозь пальцы на преступления «пятой колонны» и осознает необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил. Это нужно для того, чтобы защитить наше стратегическое сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния, — подчеркнул экс-президент.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

До этого, 19 мая, Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.