Городской голова Николаева Александр Сенкевич занял второе место в топе самых ответственных мэров областных центров Украины.
Об этом идёт речь в инфографике «Слово и Дело».
Отмечается, что мэр Николаева Александр Сенкевич провалил только 13% своих обещаний и оказался одним из самых ответственных в рейтинге городских голов областных центров.
Лучший результат у мэра Хмельницкого Александра Симчишина, который не выполнил лишь 10% обещаний.
Больше всего обещаний, по 34%, провалили мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Ровно Владимир Хомко.
Также отметим, что в списке учитывались и представители партии мэров «ПроПозиція», от которой будет баллотироваться на осенних выборах Александр Сенкевич. Среди них указывается мэр Житомира Сергей Сухомлин с результатом в 28% проваленных обещаний, мэр Днепра Борис Филатов (23%), мэр Кропивницкого Андрей Райкович (16%), мэр Черновцов Алексей Каспрук (15%).
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».
Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.
18 июня в Киеве состоялась презентация новой политической партии «Пропозиція», в которую объединились мэры нескольких городов Украины для участия в местных выборах.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что если его не переизберут на второй срок — это не повлияет на его жизнь.
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич занял второе место в топе самых ответственных мэров областных центров Украины.
Об этом идёт речь в инфографике «Слово и Дело».
Отмечается, что мэр Николаева Александр Сенкевич провалил только 13% своих обещаний и оказался одним из самых ответственных в рейтинге городских голов областных центров.
Лучший результат у мэра Хмельницкого Александра Симчишина, который не выполнил лишь 10% обещаний.
Больше всего обещаний, по 34%, провалили мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Ровно Владимир Хомко.
Также отметим, что в списке учитывались и представители партии мэров «ПроПозиція», от которой будет баллотироваться на осенних выборах Александр Сенкевич. Среди них указывается мэр Житомира Сергей Сухомлин с результатом в 28% проваленных обещаний, мэр Днепра Борис Филатов (23%), мэр Кропивницкого Андрей Райкович (16%), мэр Черновцов Алексей Каспрук (15%).
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».
Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.
18 июня в Киеве состоялась презентация новой политической партии «Пропозиція», в которую объединились мэры нескольких городов Украины для участия в местных выборах.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что если его не переизберут на второй срок — это не повлияет на его жизнь.