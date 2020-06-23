Городской голова Николаева Александр Сенкевич занял второе место в топе самых ответственных мэров областных центров Украины.

Об этом идёт речь в инфографике «Слово и Дело».

Отмечается, что мэр Николаева Александр Сенкевич провалил только 13% своих обещаний и оказался одним из самых ответственных в рейтинге городских голов областных центров.

Лучший результат у мэра Хмельницкого Александра Симчишина, который не выполнил лишь 10% обещаний.

Больше всего обещаний, по 34%, провалили мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Ровно Владимир Хомко.

Также отметим, что в списке учитывались и представители партии мэров «ПроПозиція», от которой будет баллотироваться на осенних выборах Александр Сенкевич. Среди них указывается мэр Житомира Сергей Сухомлин с результатом в 28% проваленных обещаний, мэр Днепра Борис Филатов (23%), мэр Кропивницкого Андрей Райкович (16%), мэр Черновцов Алексей Каспрук (15%).

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.

18 июня в Киеве состоялась презентация новой политической партии «Пропозиція», в которую объединились мэры нескольких городов Украины для участия в местных выборах.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что если его не переизберут на второй срок — это не повлияет на его жизнь.