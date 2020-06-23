Президент Владимир Зеленский не пришел на заседание Печерского районного суда Киева по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о защите чести и достоинства.

Об этом Анатолий Бондаренко сообщил на своей странице в Facebook.

Судебное заседание перенесли на 18 августа.

«Похоже, для некоторых даже девиз «Главное не победа, а участие» — не аргумент. На судебное заседание о защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, Президент не появился. По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить Президента о моем иск. Что ж... бывает. Надеюсь, до 18 августа — а именно на эту дату назначено следующее заседание — в суде найдут и бумагу, и конверты...», — написал Анатолий Бондаренко.

Напомним, в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, Владимир Зеленский назвал популизмом действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства, подчеркнув, что с таким бандитом не сядет за один стол.

Конфликт между Бондаренко и Офисом Президента возник из-за решения отменить часть карантинных ограничений в городе уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Позже мэр Черкасс сообщил о том, что его вызвали на допрос.