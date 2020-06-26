Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 11:00 3 июля в своем заседании, на котором рассматривают апелляцию на меру пресечения экс-руководителю одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко.

Об этом сообщает hromadske.

3 июля продолжат заслушивать поручителей и будет оглашение решения.

Перерыв судьи объяснили тем, что им нужно ознакомиться с каждым заявлением поручителей. По словам Сергея Стерненка, их всего около 400.

Также активист отметил, что ожидал услышать судебное решение уже сегодня.

До этого активист Сергей Стерненко сообщил, что в суд передали около 50 заявлений для изменения меры пресечения на личное поручительство.

Напомним, что 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

При этом, 16 июня Стерненко изменили место домашнего ареста.

Также Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб в результате конфликта с одесским активистом Сергеем Стерненко.