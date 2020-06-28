Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли председатель правящей партии «Слуги народа» Александр Корниенко и председатель крупнейшей фракции в украинском парламенте Давид Арахамия.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

— Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общения между ребятами,которое не допустимо или допустимое где-то в бане. Где можно поговорить, пообщаться обо всем, - заявил Руслан Стефанчук, который до избрания в парламент отвечал за идеологическую составляющую избирательной кампании Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

Стефанчук также назвал Корниенко «очень порядочным человеком».

— Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, а что ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок, - рассказал Руслан Стефанчук.