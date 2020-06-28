Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли председатель правящей партии «Слуги народа» Александр Корниенко и председатель крупнейшей фракции в украинском парламенте Давид Арахамия.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
— Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общения между ребятами,которое не допустимо или допустимое где-то в бане. Где можно поговорить, пообщаться обо всем, - заявил Руслан Стефанчук, который до избрания в парламент отвечал за идеологическую составляющую избирательной кампании Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».
Стефанчук также назвал Корниенко «очень порядочным человеком».
— Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, а что ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок, - рассказал Руслан Стефанчук.
Напомним, Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.
Ранее сообщалось, что глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.
Предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская сказала, что не обиделась на высказывания главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко.
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли председатель правящей партии «Слуги народа» Александр Корниенко и председатель крупнейшей фракции в украинском парламенте Давид Арахамия.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
— Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общения между ребятами,которое не допустимо или допустимое где-то в бане. Где можно поговорить, пообщаться обо всем, - заявил Руслан Стефанчук, который до избрания в парламент отвечал за идеологическую составляющую избирательной кампании Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».
Стефанчук также назвал Корниенко «очень порядочным человеком».
— Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, а что ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок, - рассказал Руслан Стефанчук.
Напомним, Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.
Ранее сообщалось, что глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.
Предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская сказала, что не обиделась на высказывания главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко.