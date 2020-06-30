Народный депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что термин «качество детей» — не ее, а против нее ведется проплаченная кампания.

Об этом она заявила с парламентской трибуны, передает LB.ua.

– Против меня ведется системная и проплаченная кампания. У меня есть враги... Они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости... Грязная кампания свидетельствует об одном — наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей... Вот почему они испугались и вызвали этот скандал, — заявила она.

Третьякова подчеркнула, что информационная кампания против неё также вызвана геополитическим фактором.

– Недавно я как представитель Украины вошла в гуманитарную группу трехсторонней контактной группы в Минске... Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция... Информационная кампания, которую развернули против меня, является аморальной и абсурдной. Термин «качество детей» — не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами. Термин не мой, а использовался Гери Беккером — нобелевским лауреатом. Все дети прекрасны, божий дар. Речь идет не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не убедит меня в обратном, - сказала Галина Третьякова.

Напомним, что Галина Третьякова во время выступления на вебинаре, который был организован Киевской школой экономики, рассуждала о социальных выплатах, стерилизации женщин без высшего образования в Сингапуре и «некачественных детях».

Позже большинство депутатов фракции «Слуга народа» заявили, что глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова профессионал и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.

В свою очередь, Галина Третьякова назвала реакцию общества на эти слова «организованным буллингом».

30 июня на площади перед Верховной Радой собрался митинг, участники которого требовали отставки народного депутата от «Слуги народа» и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.



