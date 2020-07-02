Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен отставкой главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом сообщает Левый берег, ссылаясь на сообщение банка.

— Руководство Украины должно действовать быстро и решительно, чтобы избежать каких-либо сомнений в независимости Национального банка Украины, — говорится в сообщении.

В ЕБРР отметили, что независимость НБУ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности, и эта независимость пользуется беспрецедентным признанием и авторитетом.

Европейский банк реконструкции и развития — крупнейший финансовый инвестор в Украине. С начала деятельности в стране банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 15 миллиардов евро в рамках 466 проектов.

Напомним, накануне глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке из-за «системного политического давления».

Послы государств «Большой семерки» тоже прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

При этом Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.