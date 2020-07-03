Все фракции Верховной Рады пришли к согласию, что претендент на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», пишет Укринформ.

— Точно известно, что 3 июля, скорее всего, состоится внеочередное заседание, и парламент будет голосовать за удовлетворение заявления об отставке (главы Нацбанка Якова Смолия, — прим.)... Относительно новой персоны, которая может быть главой Нацбанка, существует понимание среди всех фракций — если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет, — пояснил Давид Арахамия.

Напомним, накануне глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке из-за «системного политического давления».

Послы государств «Большой семерки» тоже прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

При этом Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.