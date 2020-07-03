За прошлые сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Укртрансбезопасности проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было осуществлено 6,6 тысяч проверок грузовиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Указывается, что по данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль в Украине идет с перегрузом. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что за сутки составлено штрафов на сумму больше 1,7 миллиона гривен.

В Николаевской области было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

Ранее сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты. Сотни грузовиков скапливаются в километровые очереди на обочинах дорог в ожидании своей возможности попасть в Николаев. Из-за высокой температуры фуры не могут передвигаться по территории города днем, поэтому вынуждены скапливаться в очереди и отстаиваться на обочинах трасс. Сегодня утром, 3 июля, фуры заблокировали въезд в Николаев со стороны Херсона.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.