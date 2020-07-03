Обязанности председателя Национального банка временно будет исполнять его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Об этом она сказала на брифинге в НБУ, сообщает корреспондент Укринформа.

«До назначения главы Национального банка, я буду исполнять обязанности председателя Нацбанка», — сказала Екатерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада 3 июля освободила Якова Смолия от должности председателя НБУ по представлению Президента.

Напомним, Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Поскольку увольнение главы Нацбанка происходит по представлению президента, существовала вероятность того, что Зеленский мог не согласовать заявления об отставке, что позволило бы Смолию и в дальнейшем оставаться на своей должности.

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.