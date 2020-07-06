Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает целесообразным вместо установки габаритно-весовых комплексов на трассах, устанавливать камеры видеонаблюдения на въездах в порты, и таким образом фиксировать перегрузы.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире телеканала НИС-ТВ 4 июля.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона, Баштанки, Киева и Одессы уже на протяжении нескольких днем скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Александр Сенкевич рассказал, что неделю назад состоялось селекторное совещание с участием мэров городов, глав облгосадминистраций и представителей Кабинета Министров, где одним из обсуждавшихся вопросов была именно проблема с большим количеством грузовиков на въездах в город.

— Когда спросили, есть ли у кого-то вопросы, я попросил слово и сказал, что есть у нас постановление, которое регламентирует, что при температурном режиме больше 28 градусов нужно останавливать движение большегрузных автомобилей по дорогам. И это касается не только въезда в город. Это касается всех дорог, которые есть в нашей стране. Потому что асфальт не только в городе, он по всей стране. Премьер-министр сказал: «Да, мы в курсе этой истории, сейчас будем контролировать это все, чтобы движения не происходило». На что министр МВД Арсен Аваков сказал, что нам надо ставить больше пунктов ГВК. Я сказал, что мы прошли уже эту историю, уже 4 года мы проходили эту историю. Там на ГВК устраивается очередь, ночью, когда нужно, пропускаются за какие-то там взятки и так далее эти машины и дальше едут и разбивают эти дороги. Я сказал, что нужно просто взять обычные камеры, не супер крутые, с небольшим разрешением и поставить на весах в портах. Зерно движется в порт. Поставьте, обяжите на законодательном уровне всех портовиков транслировать показания с весов куда-то в офис. И не будут стоять сотни людей на жаре - полицейских, представителей «Укртрансбезопасности». Будет сидеть десяток человек в прохладном помещении, возле компьютеров и рассматривать эти весы. Где перевес - туда насчитываем штраф. Причем, и портовику за то, что принимает, и владельцу груза, машине. Нужно снимать показания весов и автомобили. Это все делается просто, недорого и действенно. На что мне сказали: «Это все в будущем, давайте, а сейчас нужно строить эти весы». А весы это десятки миллионов гривен. Зачем? Зачем тратить эти деньги? Тем более, если говорят пускай город построит эти весы. А как мы можем оперировать этими весами? Если останавливать автомобили может только полиции, работать с этими автомобилями по этим весам может «Укртрансбезопасность», а мы что, обслуживающий персонал для портовой инфраструктуры? Та нет вроде бы, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич хочет обратиться к министру Внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой направить на летний сезон в город дополнительный штат сотрудников полиции из других областей из-за проблем с фурами.





Напомним, сегодня, 6 июля на объездной дороге в Корабельном районе Николаева фуры выстроились в две полосы и заблокировали движение, из-за чего легковой транспорт вынужден объезжать пробку по встречке.

Вчера вечером, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.

Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.