Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает целесообразным вместо установки габаритно-весовых комплексов на трассах, устанавливать камеры видеонаблюдения на въездах в порты, и таким образом фиксировать перегрузы.
Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире телеканала НИС-ТВ 4 июля.
Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона, Баштанки, Киева и Одессы уже на протяжении нескольких днем скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.
Александр Сенкевич рассказал, что неделю назад состоялось селекторное совещание с участием мэров городов, глав облгосадминистраций и представителей Кабинета Министров, где одним из обсуждавшихся вопросов была именно проблема с большим количеством грузовиков на въездах в город.
— Когда спросили, есть ли у кого-то вопросы, я попросил слово и сказал, что есть у нас постановление, которое регламентирует, что при температурном режиме больше 28 градусов нужно останавливать движение большегрузных автомобилей по дорогам. И это касается не только въезда в город. Это касается всех дорог, которые есть в нашей стране. Потому что асфальт не только в городе, он по всей стране. Премьер-министр сказал: «Да, мы в курсе этой истории, сейчас будем контролировать это все, чтобы движения не происходило». На что министр МВД Арсен Аваков сказал, что нам надо ставить больше пунктов ГВК. Я сказал, что мы прошли уже эту историю, уже 4 года мы проходили эту историю. Там на ГВК устраивается очередь, ночью, когда нужно, пропускаются за какие-то там взятки и так далее эти машины и дальше едут и разбивают эти дороги. Я сказал, что нужно просто взять обычные камеры, не супер крутые, с небольшим разрешением и поставить на весах в портах. Зерно движется в порт. Поставьте, обяжите на законодательном уровне всех портовиков транслировать показания с весов куда-то в офис. И не будут стоять сотни людей на жаре - полицейских, представителей «Укртрансбезопасности». Будет сидеть десяток человек в прохладном помещении, возле компьютеров и рассматривать эти весы. Где перевес - туда насчитываем штраф. Причем, и портовику за то, что принимает, и владельцу груза, машине. Нужно снимать показания весов и автомобили. Это все делается просто, недорого и действенно. На что мне сказали: «Это все в будущем, давайте, а сейчас нужно строить эти весы». А весы это десятки миллионов гривен. Зачем? Зачем тратить эти деньги? Тем более, если говорят пускай город построит эти весы. А как мы можем оперировать этими весами? Если останавливать автомобили может только полиции, работать с этими автомобилями по этим весам может «Укртрансбезопасность», а мы что, обслуживающий персонал для портовой инфраструктуры? Та нет вроде бы, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич хочет обратиться к министру Внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой направить на летний сезон в город дополнительный штат сотрудников полиции из других областей из-за проблем с фурами.
Напомним, сегодня, 6 июля на объездной дороге в Корабельном районе Николаева фуры выстроились в две полосы и заблокировали движение, из-за чего легковой транспорт вынужден объезжать пробку по встречке.
Вчера вечером, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.
Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.
Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.
Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.
Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.
Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.
В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.
Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.
В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.
Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.
Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает целесообразным вместо установки габаритно-весовых комплексов на трассах, устанавливать камеры видеонаблюдения на въездах в порты, и таким образом фиксировать перегрузы.
Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире телеканала НИС-ТВ 4 июля.
Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона, Баштанки, Киева и Одессы уже на протяжении нескольких днем скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.
Александр Сенкевич рассказал, что неделю назад состоялось селекторное совещание с участием мэров городов, глав облгосадминистраций и представителей Кабинета Министров, где одним из обсуждавшихся вопросов была именно проблема с большим количеством грузовиков на въездах в город.
— Когда спросили, есть ли у кого-то вопросы, я попросил слово и сказал, что есть у нас постановление, которое регламентирует, что при температурном режиме больше 28 градусов нужно останавливать движение большегрузных автомобилей по дорогам. И это касается не только въезда в город. Это касается всех дорог, которые есть в нашей стране. Потому что асфальт не только в городе, он по всей стране. Премьер-министр сказал: «Да, мы в курсе этой истории, сейчас будем контролировать это все, чтобы движения не происходило». На что министр МВД Арсен Аваков сказал, что нам надо ставить больше пунктов ГВК. Я сказал, что мы прошли уже эту историю, уже 4 года мы проходили эту историю. Там на ГВК устраивается очередь, ночью, когда нужно, пропускаются за какие-то там взятки и так далее эти машины и дальше едут и разбивают эти дороги. Я сказал, что нужно просто взять обычные камеры, не супер крутые, с небольшим разрешением и поставить на весах в портах. Зерно движется в порт. Поставьте, обяжите на законодательном уровне всех портовиков транслировать показания с весов куда-то в офис. И не будут стоять сотни людей на жаре - полицейских, представителей «Укртрансбезопасности». Будет сидеть десяток человек в прохладном помещении, возле компьютеров и рассматривать эти весы. Где перевес - туда насчитываем штраф. Причем, и портовику за то, что принимает, и владельцу груза, машине. Нужно снимать показания весов и автомобили. Это все делается просто, недорого и действенно. На что мне сказали: «Это все в будущем, давайте, а сейчас нужно строить эти весы». А весы это десятки миллионов гривен. Зачем? Зачем тратить эти деньги? Тем более, если говорят пускай город построит эти весы. А как мы можем оперировать этими весами? Если останавливать автомобили может только полиции, работать с этими автомобилями по этим весам может «Укртрансбезопасность», а мы что, обслуживающий персонал для портовой инфраструктуры? Та нет вроде бы, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич хочет обратиться к министру Внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой направить на летний сезон в город дополнительный штат сотрудников полиции из других областей из-за проблем с фурами.
Напомним, сегодня, 6 июля на объездной дороге в Корабельном районе Николаева фуры выстроились в две полосы и заблокировали движение, из-за чего легковой транспорт вынужден объезжать пробку по встречке.
Вчера вечером, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.
Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.
Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.
Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.
Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.
Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.
В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.
Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.
В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.
Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.
Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.