Мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве сессии городского совета на 16 июля. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте мэрии Николаева, пишут НикВести.

На этой сессии планируется рассмотреть земельные вопросы.

Ранее, 17 июня, Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы. Как известно, в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. Часть таких вопросов, а именно 750, уже выносились на рассмотрение сессии, однако спустя какое-то время они были отправлены для проведения повторной предсессионной процедуры.

Отметим, что с предложением включить в повестку дня сессии горсовета, которая длилась с сентября 2019 года, все без исключения земельные вопросы, которые были опубликованы на сайте горсовета и прошли всю предусмотренную законодательством предсессионную процедуру, неоднократно выступали депутаты горсовета Игорь Дятлов и Елена Киселева. В свою очередь, депутат Федор Панченко выступал с инициативой о необходимости рассмотрения на сессии только части этих вопросов. Последний раз депутаты спорили об этом на сессии Николаевского горсовета 23 июня. Однако ни одно из предложений не набрало необходимого количества голосов депутаты, в итоге мэр Николаева Александр Сенкевич закрыл сессию.

Повестку дня следующей земельной сессии, которую формирует мэр и его подчиненные.