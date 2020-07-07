В Министерстве образования и науки согласовали передачу дворца спорта «Трудовые резервы», расположенного в микрорайоне Соляные, на баланс Николаевской области.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко на своей странице в Facebook.

«С радостью сообщаю, что сегодня областной совет получил письмо из Министерства образования и науки, о том, что Комиссия по имущественным вопросам учреждений, предприятий и организаций, которые относятся к сфере управления Министерства образования и науки Украины рассмотрела вопрос передачи здания Дворца Спорта (Трудовые резервы) в коммунальную собственность территориальных громад сел, поселков и городов Николаевской области и согласовала указанную передачу при условии выполнения взятых на себя обязательств Николаевским областным советом, указанных в решении сессии областного совета от 12.06.20 года», — сообщила Виктория Москаленко.

Стоит отметить, что на сегодняшний день спорткомплекс «Трудовые резервы» находится в собственности Министерства образования Украины, находясь в оперативном управлении Черноморского национального университета имени Петра Могилы. При этом, в связи с тем, что на базе «Трудовых резервов» расположена Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская спортивная школа №1, областной совет может за бюджетные средства сделать ремонт крыши здания спорткомплекса.

Напомним, спорткомплекс «Трудовые резервы» в оперативное управление Черноморского национального университета имени Петра Могилы Министерство образования Украины передало в мае 2019 года. Тогда Леонид Клименко заявил, что не собирается выселять из спорткомплекса спортсменов, которые просили Президента Украины Владимира Зеленского не передавать школу в управление университета.

Спустя неделю глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила против передачи дворца спорта «Трудовые резервы» в оперативное управление ЧНУ. 6 июня депутаты Николаевского городского совета приняли решение принять в коммунальную собственность города «Трудовые резервы», а через две недели депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный предложил принять целостный имущественный комплекс «Трудовые резервы» на баланс облсовета.

При этом, 10 сентября 2019 года депутаты Николаевского горсовета поддержали решение об обращении к Кабинету Министров Украины с просьбой передать в коммунальную собственность целостный имущественный комплекс спорткомплекса «Трудовые резервы». Спустя неделю мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не против, если облсовет примет «Трудовые резервы» в коммунальную собственность области.

Народный депутат Украины, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что его беспокоит состояние спорткомплекса «Трудовые резервы», где не работает бассейн.

Стоит отметить, что за март-май 2020 года «Трудовые резервы» трижды затапливало дождем. В частности, 3 марта, 26 мая и 28 мая. При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что намерен обратиться к депутатскому корпусу с предложением выделить из бюджета города деньги и на основе софинансирования с облсоветом отремонтировать крышу спорткомплекса «Трудовые резервы».

По словам мэра, на ремонт крыши спорткомплекса «Трудовые резервы» необходима сумма в 2 миллиона гривен.