Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поздравила Тараса Креминя с избранием на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Поздравление она опубликовала в Telegram.

— Еще 4 сентября 2019 года большинством голосов конкурсная комиссия рекомендовала мне подать в Кабинет министров именно его кандидатуру... Благодарная правительству Украины за избрание господина Тараса на такую ответственную должность, - написала Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что украинский политик и ученый «реализует государственную политику, направленную на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами».

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривало кандидатуры экс-нардепа Тарас Креминя и преподавателя Киево-Могилянской академии Светлану Броникову на должность нового языкового омбудсмена.

В среду, 8 июля Кабмин назначил Уполномоченным по защите государственного языка экс-нардепа Тараса Креминя новым.

Ранее, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову. Однако уже 24 апреля 2020 года Татьяна Монахова ушла с занимаемой должности.