Предприниматели курорта «Коблево» пришли к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику просить разрешить работать их заведениям после 23:00 еще полтора месяца — до 26 августа.

Об этом шла речь в ходе встречи главы Николаевской ОГА Александра Стадника с предпринимателями Коблево, сегодня, 14 июля, пишут НикВести.

— Ночной общепит — это квалифицированные менеджеры со знанием минимум двух языков, которых мы убедили приехать, подписали с ними контракт. Они приехали в Коблево помочь дать нам тот уровень сервиса, чтобы мы поднялись на одну ступеньку выше. Это целый комплекс невидимой для всех работы и огромные инвестиции. Человек не готов к 23:00 встать из-за стола, оставить недоеденный стейк и уйти. Это такое время, когда человек хочет еще посидеть час или полтора и пообщаться — получить полное удовольствие, чтобы завтра снова пойти на пляж, выспаться и так далее. А сегодня получается, что этот весь бизнес на грани краха, - сказал предприниматель Олег Изман.

Также от имени предпринимателей курорта «Коблево» он выразил просьбу отменить запрет на работу заведений после 23:00 до 26 августа.

— Не знаю насколько это для вас выполнимо, но покажите свою работу. Я бы на вашем месте поставил это одним из главных пунктов себе в блокнот, что людям нужно дать полтора месяца как-то выжить, цивилизованно, с сохранением всех санитарных норм. У нас показатели невысокие и давайте этим воспользуемся. Давайте перепишем под себя что-то и сделаем до 26 августа — я вам гарантируют, что 26 августа мы закроемся. Осталось полтора золотых месяца. Нужно будет поехать к президенту — мы поедем к нему, но мы просим обратить на нас внимание и сделать эти два вопроса: режим и борьба с незаконной торговлей и бизнесом, - сказал Олег Изман.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Во вторник, 13 июля, возле автостанции «Коблево» прошла акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта «Коблево» должны письменно обратиться к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Также, к митингующим в Коблево приехал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник. Он отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.