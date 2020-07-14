Партия «За Майбутнє» идет на местные выборы по всей Украине, в том числе и в Николаевской области, заявила народный депутат Украины Анна Скороход во время визита на судостроительный завод «Океан» в Николаеве.
Отвечая на вопросы корреспондента НикВести, член парламентской группы «За Майбутнє» подтвердила, что уже зарегистрирована соответствующая политическая сила и они готовятся к участию в избирательной кампании.
— Партия «За Майбутнє» будет представлена на местных выборах?
— Да
— И в Николаевской области?
— Я думаю, да
— И возможен кандидат в мэры от «За Майбутнє»?
— Да. Мы объединение депутатов, но уже зарегистрировали партию. Я туда не вхожу, но являюсь членом депутатской группы.
— Но вы точно уверены, что идете на выборы здесь, в Николаеве?
— Мы будем пытаться по всей Украине. Конкретно о представлении по Николаевской области я вам на 100% сказать не могу. Но и отрицать не буду.
Член группы «За Майбутнє» Анна Скороход известна в Николаеве тем, что поддерживает арест судостроительного завода «Океан» и выступает за то, чтобы забрать его у частного собственника и передать в собственность государства.
Ранее сообщалось, что партия «За Майбутнє» предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову идти от них на местные выборы. Об этом в своем канале Telegram написал главный редактор НикВести Олег Деренюга. Сам Юрий Гранатуров не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Партия «За Майбутнє» идет на местные выборы по всей Украине, в том числе и в Николаевской области, заявила народный депутат Украины Анна Скороход во время визита на судостроительный завод «Океан» в Николаеве.
Отвечая на вопросы корреспондента НикВести, член парламентской группы «За Майбутнє» подтвердила, что уже зарегистрирована соответствующая политическая сила и они готовятся к участию в избирательной кампании.
— Партия «За Майбутнє» будет представлена на местных выборах?
— Да
— И в Николаевской области?
— Я думаю, да
— И возможен кандидат в мэры от «За Майбутнє»?
— Да. Мы объединение депутатов, но уже зарегистрировали партию. Я туда не вхожу, но являюсь членом депутатской группы.
— Но вы точно уверены, что идете на выборы здесь, в Николаеве?
— Мы будем пытаться по всей Украине. Конкретно о представлении по Николаевской области я вам на 100% сказать не могу. Но и отрицать не буду.
Член группы «За Майбутнє» Анна Скороход известна в Николаеве тем, что поддерживает арест судостроительного завода «Океан» и выступает за то, чтобы забрать его у частного собственника и передать в собственность государства.
Ранее сообщалось, что партия «За Майбутнє» предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову идти от них на местные выборы. Об этом в своем канале Telegram написал главный редактор НикВести Олег Деренюга. Сам Юрий Гранатуров не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.