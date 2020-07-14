Партия «За Майбутнє» идет на местные выборы по всей Украине, в том числе и в Николаевской области, заявила народный депутат Украины Анна Скороход во время визита на судостроительный завод «Океан» в Николаеве.

Отвечая на вопросы корреспондента НикВести, член парламентской группы «За Майбутнє» подтвердила, что уже зарегистрирована соответствующая политическая сила и они готовятся к участию в избирательной кампании.

— Партия «За Майбутнє» будет представлена на местных выборах?



— Да



— И в Николаевской области?



— Я думаю, да



— И возможен кандидат в мэры от «За Майбутнє»?



— Да. Мы объединение депутатов, но уже зарегистрировали партию. Я туда не вхожу, но являюсь членом депутатской группы.



— Но вы точно уверены, что идете на выборы здесь, в Николаеве?



— Мы будем пытаться по всей Украине. Конкретно о представлении по Николаевской области я вам на 100% сказать не могу. Но и отрицать не буду.

Член группы «За Майбутнє» Анна Скороход известна в Николаеве тем, что поддерживает арест судостроительного завода «Океан» и выступает за то, чтобы забрать его у частного собственника и передать в собственность государства.

Ранее сообщалось, что партия «За Майбутнє» предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову идти от них на местные выборы. Об этом в своем канале Telegram написал главный редактор НикВести Олег Деренюга. Сам Юрий Гранатуров не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.