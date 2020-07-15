Планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета согласовала перераспределение бюджетных средств и выделение дополнительно 1,8 миллиона гривен на обеспечение лекарствами инсулинозависимых больных сахарным диабетом.

Соответствующее решение принято сегодня, 15 июля, во время заседания депутатской комиссии, - передает корреспондент НикВести.

Согласно принятому решению, деньги перераспределили в рамках общего фонда бюджета Николаева на 2020 год внутри управления здравоохранения мэрии. Ранее этот вопрос согласовал исполнительный комитет городского совета.

Отметим, что этот вопрос должен был быть рассмотрен на бюджетной комиссии неделю назад, 8 июля, однако тогда для проведения заседания не хватило кворума.

Напомним, ранее начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен, поскольку государственный бюджет не в полном объеме обеспечил потребность Николаева в инсулине. С октября обеспечением лекарством больных сахарным диабетом будет напрямую заниматься Национальная служба здоровья.

Отметим, что Николаев ежегодно сталкивается с проблемой недофинансирования. Государство не в полном объеме выделяет деньги для обеспечения инсулинозависимых необходимым препаратом. К примеру, в 2019 году Николаев получил 6,5 миллиона в качестве субвенции, что составило около 30% от необходимой суммы для обеспечения николаевцев лекарством.