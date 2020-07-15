Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

— Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения, — говорится в сообщении.

В МВД Беларуси говорят, что больше всего нарушителей зафиксировали в Минске, а в Витебске никого не задержали.

Также там добавляют, что часть задержанных, после составления на них админпротоколов, отпустят, другую часть — поместят в СИЗО.

Как сообщалось, в Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.

Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.

Кроме того, в июне Виктор Бабарико, два лидера инициативных групп Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский, были арестованы. Более чем против 30 человек открыты уголовные дела, более 100 – административные.

Как известно, шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. 14 мая он подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.