Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского главы Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу, — написал мэр.

После этого, как уточнил Бондаренко, телефон Ботнаря был выключен, и тот не выходит на связь. Где он находится — не известно.

Мэр отметил, что обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Бондаренко просит всех, кто владеет любой информацией о месте пребывания его заместителя, сообщить в мэрию или в полицию.

Напомним, в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, Владимир Зеленский назвал популизмом действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства, подчеркнув, что с таким бандитом не сядет за один стол.

Конфликт между Бондаренко и Офисом Президента возник из-за решения отменить часть карантинных ограничений в городе уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Позже мэр Черкасс сообщил о том, что его вызвали на допрос.