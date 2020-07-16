В четверг, 16 июля, прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов в президенты Беларуси Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.

Об этом пишет tut.by

На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Соперники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко заявили, что призывают избирателей 9 августа прийти на выборы и проголосовать. В случае победы они обещают провести «повторные, честные выборы».

Ранее ЦИК отказалась регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.

Напомним, в июне Виктор Бабарико, два лидера инициативных групп Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский, были арестованы. Более чем против 30 человек открыты уголовные дела, более 100 – административные.

Как известно, шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. 14 мая он подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.