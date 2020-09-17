Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор заявил, что действующий созыв должен выделить средства на борьбу с COVID-19, которых хватит до 1 апреля, поскольку принятие бюджета города новым созывом может затянуться.

Об этом он завил в ходе заседания сессии Николаевского городского совета сегодня, 17 сентября, пишут НикВести.

Депутат считает, что озвученных на городской комиссии по ТЭБ и ЧС, а также на планово-бюджетной комиссии горсовета недостаточно.

— Я бы хотел акцентировать внимание на том, что на последней комиссии ТБНС, вчерашнем и сегодняшнем заседаниях планово-бюджетной комиссии мы пришли к тому, что ситуация с пандемией, которая усугубляется в Николаеве, говорит о том, что мы вместе с вами приняли недостаточно мер для этого, чтобы этого не допустить. То, что предлагала Шамрай (начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, - прим.) на ТБНС или то, что мы слышали вчера на планово-бюджетной комиссии, по моему мнению, по мнению моих коллег, недостаточно, потому что впереди у нас осенний период — наступят холода, люди начинают болеть, - сказал Сергей Кантор.

При этом, он допускает, что у нового созыва горсовета Николаева могут возникнуть сложности с принятием бюджета на следующий год, поэтому предлагает действующему созыву обеспечить город всем необходимым для предотвращения распространения коронавируса до 1 апреля 2021 года.

— Кроме того, мы с вами проходили тут 5 принятий бюджета и когда мы сегодня говорили на планово-бюджетной комиссии, я высказал позицию о том, что мы, Николаевской городской совета 7 созыва, должны уйти с гордо поднятой головой, как бы там ни было, и оставить эстафету нашим коллегам следующего созыва с складскими запасами до 1 апреля. Подчеркиваю, до 1 апреля нужно обеспечить наличие средств медицины, которые будут сдерживать эту пандемию. Почему до 1 апреля? Потому что мы с вами проходили 5 бюджетов. Мы проходили первый бюджет этого созыва, когда было много молодых людей — мы разбирались на 1/12 и первый бюджет, если я не ошибаюсь, мы приняли к маю. Возможно, такое будет и сейчас, - сказал Сергей Кантор.

Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор заявил о неэффективном использовании денег, выделенных из бюджета города на борьбу с коронавирусом.

Напомним, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц. Также управление здравоохранения Николаевского городского совета хочет расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.

При этом, на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС, рассматривался вопрос о необходимости выделения из бюджета Николаева дополнительных средств в размере хотя бы 20 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусного заболевания. В департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс на мероприятия по борьбе с COVID-19.