Народный депутат Александр Юрченко заявил, что не имеет отношения к преступлению, которое ему инкриминирует Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом он заявил в Высшем антикоррупционном суде, который избирает ему меру пресечения, сообщает корреспондент Укринформа.

— Никакого отношения к тому, что подается в материалах досудебного расследования, я не имею. Никакие средства я не брал, никого к предоставлению мне каких-то средств я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах. Ничего органы предварительного расследования не нашли, — сказал депутат.

По его мнению, ситуация с якобы предоставлением ему неправомерной выгоды за внесение поправок в закон возникла из-за того, что в стране много лет не решается проблема обращения с бытовыми отходами и нет профильного законодательства. В этом, как утверждает Александр Юрченко, заинтересованы разные группы влияния, которые «не платя денег государству и получают сверхприбыли».

— В предыдущие созывы парламента эти группы влияния были заинтересованы, чтобы закон не выходил в зал. На этот раз, когда законодательство вышло на второе чтение, начали совершать провокации и оказывать давление через СМИ, — заявил парламентарий.

Во время судебного заседания прокурор САП выразил ходатайство об избрании Александру Юрченко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 миллиона гривен.

В то же время защита депутата заявила, что сообщение ему о подозрении основывается на недопустимых доказательствах, а поэтому избирать меру пресечения нельзя.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.

Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата Александра Юрченко, которому генпрокурор подписала подозрение. В ОП ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями.

17 сентября Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга Народа».

Тогда же, 17 сентября Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки в крупном размере. Президент Владимир Зеленский убежден, что тот «обязательно сядет в тюрьму».

18 сентября подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.