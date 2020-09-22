Исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний поддержал программу «Большого строительства» Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил, в воскресенье, 20 сентября, после конференции Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в комментарии корреспонденту НикВести.

Юрий Загородний отметил, что он вместе с Владиславом Чайкой поддерживает проект Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», несмотря на то, что ранее требовал его отставки. Помимо этого, нардеп стал отрицать, что ранее Владислав Чайка в комментарии НикВести завил о том, что он поддерживает Президента Украины.

— Нет, я не так сказал! И ответ Чайки тоже был совсем не такой. Он сказал, что он поддерживает программу «Большая стройка». Так я тоже поддерживаю программу «Большая стройка». Понимаете? Эта программа направлена на то, чтобы улучшить страну, — заявил Юрий Загородний.

Отметим, кандидат на пост мэра Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская снялась в ролике Укравтодора в котором показывают результаты работы ремонта дороги государственного значения Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» в рамках программы «Большого строительства».

Татьяна Домбровская

Татьяна похвалила программу начатую президентом и отметила, что в рамках «Большой стройки» в Николаевской области отремонтированы и обновлены пять дорог государственного значения, пять школ и детских садиков, пять спортивных площадок и обновлены приемные отделения пяти больниц по всей области.

Напомним, ранее Юрий Загородний заявлял, что Владимир Зеленский обманул украинский народ, так как не придерживается данных им обещаний во время предвыборной кампании. Он также отметил, что он и «Оппозиционная платформа – За жизнь» требуют его немедленной отставки.

В то же время николаевский общественник Владислав Чайка признался, что поддерживает политику президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка».

— Дело в том, что я до сих пор поддерживаю Владимира Зеленского! Вы знаете, у него все начинания хорошие! Мы видим и «Большую стройку», мы вообще видим изменения в нашей стране. Идет «Большая стройка», что-то обновляется, что-то где-то идут какие-то новшества, нововведения какие-то. А вот по-поводу «Большой стройки», вы знаете, что у нас там (в список «Большой стройки» в Николаевской области, - прим.) попали школы, площадки, в частности в яхт-клубе, по-моему. Ну, то есть, есть программы определенные, — заявил Владислав Чайка.

Комментируя информацию о том, что раньше он публично поддерживал команду президента Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии «Слуга народа», Владислав Чайка сказал, что и сейчас поддерживает политику главы государства, вопреки критике, которая звучит от оппозиционных партий, в частности, «Оппозиционной платформы — За жизнь».

12 сентября в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Загородний заявил, что кандидатом в мэры Николаева от «Оппозиционной платформы — За жизнь» не сможет стать человек, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского.

16 сентября Юрий Загородний записал совместное видео с николаевским общественником Владиславом Чайкой, на котором заявил, что «ОПЗЖ» продолжает сохранять интригу с кандидатом в мэры.

Также напомним, Юрий Загородний объяснил мотивы, по которым в предварительный список «ОПЗЖ» на местные выборы попали люди, которые связаны с Игорем Дятловым и партией «Оппозиционный блок». Помимо этого Юрий Загородний заявлял, что считает, что региональная организация политсилы не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра Николаева.

В ответ на это глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил, что будет бороться за кресло мэра Николаева.

Политик добавил, что сегодня идет «большая борьба», чтобы не допустить его в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Артем Ильюк связывает это с тем, что его поддерживают люди, а оппоненты — нынешний мэр Александр Сенкевич и партия «Слуга народа» его боятся.

Также напомним, что в воскресенье, 20 сентября, в селе Зайчевское под Николаевом прошла конференция Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».