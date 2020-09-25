За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схемы в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Об этом пишет «Украинская правда».

— За нардепа внесли залог в полном объеме, - сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемериc, средства внесли 24 сентября. Сейчас ВАКС предоставил справку, подтверждающую поступление средств, что дает право выпустить его из СИЗО.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.

Отметим, что 17 сентября Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга Народа». В этот же день Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки в крупном размере. Президент Владимир Зеленский убежден, что тот «обязательно сядет в тюрьму».

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Александру Юрченко в виде ареста.