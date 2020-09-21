Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста. Однако суд предоставил возможность освобождения под залог в размере 3,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В случае внесения залога на Юрченко положат следующие обязанности: являться по первому вызову; Не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другим подозреваемым — его неофициальным помощником Иваном Фищенко и другими лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, прокуроры по делу просили взять народного депутата под стражу с альтернативой залога в 6,5 миллионов гривен. Сам Александр Юрченко заявил, что не имеет отношения к преступлению, которое ему инкриминирует Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.

Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата Александра Юрченко, которому генпрокурор подписала подозрение. В ОП ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями.

17 сентября Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга Народа».

Тогда же, 17 сентября Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки в крупном размере. Президент Владимир Зеленский убежден, что тот «обязательно сядет в тюрьму».