Об этом он сказал журналистам возле здания Верховной Рады, передает «Радио Свобода».

На вопрос, кто внес за него залог, Юрченко ответил: «Люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области, непосредственно занимаются проблемами полигонов».

Он опроверг информацию в СМИ о том, что залог за него мог внести народный депутат из фракции «Слуга Народа» Андрей Холодов.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.

Отметим, что 17 сентября Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга Народа». В этот же день Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки в крупном размере. Президент Владимир Зеленский убежден, что тот «обязательно сядет в тюрьму».

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Александру Юрченко в виде ареста. 25 сентября за Александра Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.