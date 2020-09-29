Александр Ясинский

Депутат Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Ясинский считает, что президентская партия «Слуга народа» пытается не допустить «ОПЗЖ» на выборы в местные советы, так как боится конкуренции.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Александра Ясинского, все заявления о подмене списков кандидатов от «ОПЗЖ», как в городской, так и областной территориальных комиссиях, не соответствуют действительности и являются политическими.

— Я считаю, что кроме предвзятости от тех людей, которые заявляют о фальсификации списков, больше ничего и нет. Основой спора с документацией является единый избирательный список, поданный нашей партией. Я хочу отметить, что список был подано вовремя, 24 сентября, никаких изменений в нем не произошло, ни качественных, ни количественных, ни номеров округов. У нас действительно была проблема с электронным носителем. После этого мы исключили все эти моменты и предоставили его запечатанным и опломбированным облизбиркома. У нас также были конфликтные моменты в отношении территориальных списков. Но я хочу сказать, что не составляет сложности определить под каким номером идет депутат по округу, каким он идет в списке. К нашему счастью комиссия при рассмотрении нашей документации взяла за основу единый избирательный список, — заявил Александр Ясинский.

Он также отметил, что за всеми попытками не допустить «ОПЗЖ» к местным выборам стоит партия «Слуга народа». Александр Ясинский также заявил, что он обратился в полицию с заявлением на нардепа от партии «Слуга народа» Игоря Негулевского, который, по его слова, оказывал давление на членов облизбиркома.

— Я могу сделать только банальный вывод, что за этим стоит партия, которая конкурирует с нами, это партия «Слуга народа». Именно по этой причине на заседании облизбиркома присутствовал нардеп Игорь Негулевский. Когда шла регистрация кандидатов от других политических партий на заседание он не приходил, а как только речь зашла об «ОПЗЖ» он пришел к нам. Он сделал необоснованные заявления, потом пошел на заседание горизбиркома и там сделал такие же голословные заявления. Это только пира, не более. Игорь Негулевский оказывал давление на членов комиссии. Я написал соответствующее заявление в нацполицию по данному факту, — отметил Александр Ясинский.

Отметим, что 27 сентября облизбирком на заседании выявил ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Тогда на заседание пришел Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и заявил о подмене списков кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ», которые были поданы для регистрации в облизбирком и вызвал полицию.

Игорь Негулевский дает пояснения в связи с заявлением о подлоге документов в облизбиркоме

Комментируя данную ситуацию лидер избирательного списка партии «ОПЗЖ» в горсовет, кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка заявил, что у него никаких проблем с регистрацией кандидатом на пост городского головы не было, но «есть разные нюансы» с регистрацией избирательного списка ОПЗЖ.

Напомним, 27 сентября ходе заседания Николаевского горизбиркома его глава Татьяна Павлова заявила, что списки кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «ОПЗЖ», которые были озвучены во время партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются. В связи с этим она заявила о возможном правонарушении исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего и попросила полицию дать озвученным фактам надлежащую оценку.

В свою очередь член комиссии от «ОПЗЖ» Ирина Пономаренко заявила, что все обвинения главы горизбиркома безосновательны и потребовала предоставить всем членам комиссии списки партии и всю документацию для ознакомления.

Присутствовавший на заседании депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил Татьяну Павлову в давлении на «Оппозиционную платформу — За жизнь» и в попытке не допустить партию на выборы.

Максим Невенчанный указывает на Татьяну Павлову

После этого на заседание уже прибыл народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и также обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков приведя в пример аналогичную, по его словам, ситуацию в облизбиркоме.

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что нардеп пришел на заседание, чтобы оказывать давление на членов комиссии и курирования действий главы Татьяны Павловой.

Максим Невенчанный и Игорь Негулевский

Сегодня, 29 сентября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ».

Также напомним, Вознесенская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за многочисленных нарушений в документации.