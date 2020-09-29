Николаевской городской территориальной избирательной комиссии в очередной не хватило голосов для отказа в регистрации списка кандидатов «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что за отказ списка партии проголосовали 5 человек, 7 проголосовали против.

По словам одного из членов комиссии стало известно, что три кандидата из поданного списка «ОПЗЖ» не предоставили часть документов и предложила исключить их. Она объяснила, что таким образом, не будет нарушена гендерная квота.

В свою очередь, представитель «ОПЗЖ» Максим Невенчанный заявил, что документы, поданные в комиссию, были перетасованы.

– Изучив документы, вы начали отказывать. Документы не были прошиты. Не исключено, что в процессе документы кто-то взял. Мы принесли такие же документы, которые приносили изначально. Они были разбросаны и перетасованы, - заявил Максим Невенчанный.

В данный момент глава комиссии Татьяна Павлова объявила перерыв на 20 минут.

Напомним, 27 сентября горизбирком не зарегистрировал список кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отправив подданные ею документы на доработку.

После этого на заседание уже прибыл народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и также обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков приведя в пример аналогичную, по его словам, ситуацию в облизбиркоме.

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что нардеп пришел на заседание, чтобы оказывать давление на членов комиссии и курирования действий главы Татьяны Павловой.

Позже лидер избирательного списка партии «ОПЗЖ» в горсовет, кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка прокомментировал попытку горизбиркома отказать политсиле в регистрации кандидатов на предстоящих выборах.