Со страницы Николаевской городской избирательной комиссии на сайте мэрии удалили все постановления горизбиркома.

В частности, на странице горизбиркома нет ни одного постановления о проведенных комиссиях, пишут НикВести.

На странице городской избирательной комиссии содержатся вкладки 54 постановлений, однако перейдя по ссылке на какое-либо из них — выбивает ошибку с кодом 404 «Страница не найдена».

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии «О Порядке организации работы и ведении делопроизводства избирательных комиссий по выборам Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборов»№173 от 10 августа 2020 года, территориальные избирательные комиссии должны публиковать собственные решения на своих официальных веб-сайтах или же веб-сайтах местных советов. При этом указывается, что организацию деловодства избиркома организовывает секретарь комиссии, а ответственность за организацию работы и ведение деловодства несет глава комиссии. Кроме этого, все постановления избирательных комиссий должны публиковаться на сайтах не позже 11 часов следующего дня после его принятия.

Стоит отметить, что главой горизбиркома Николаева является Татьяна Павлова (политическая партия «Слуга народа»), заместитель — Ирина Пономаренко (политическая партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» и секретарь — Юлия Паскаль (политическая партия «За майбутнє»).

Как известно, Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести сегодняшнее заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.