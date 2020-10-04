Виталий Ким

Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг деятельности городской избирательной комиссии, члены которой собрались сегодня и вскрыли замки помещений и сейфа, где хранятся документы.

Происходящее в ТИК Виталий Ким назвал произволом и охарактеризовал как рейдерский захват. Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Мне это больше напоминает рейдерский захват комиссии. Почему? Потому что в пятницу было принято решение насчет суда о том, что провести комиссию и принять решение. Решение суда вступает в силу через 2 дня, если не подается апелляция. Апелляцию, как я понял, комиссия и не собиралась подавать. То есть, 2 дня заканчиваются сегодня, по истечению него, завтра, выдается решение суда, которое можно исполнять. Кроме этого ЦИК заменила 5 членов комиссии на новых, они должны принять присягу, а для этого необходим кворум из 10 человек. Сегодня было 9, то есть они незаконно там вообще находятся и делают что угодно. Непонятно, почему. Потому что никто не оповещал, не собирал эту комиссию. Комиссия планировалась в понедельник, и это было даже озвучено представителем штаба ОПЗЖ. Они говорят, да, мы понимаем, что законно ее надо собирать в понедельник, - сказал Виталий Ким.

Он заявил, что не понимает, с какой целью сегодня члены горизбиркома собрались.

— По телефону ЦИК общалась с заместителем, которая взяла на себя функции «что хочу, то и делаю». И ей сказали, что в этом случае надо написать письменное обращение и перенести комиссию на понедельник на утро, что как бы всеми и так планировалось. А там они устроили самозахват, сейчас что-то будут делать с документами. Я не знаю, зачем они это делают, наверное хотят что-то сделать незаконно, - сказал Виталий Ким.

Комментируя заявления, что заседание комиссии сегодня нужно было провести якобы для выполнения решения суда, Виталий Ким заявил, что на сегодня не вступило в силу ни одного из решений суда, касающихся работы ТИК Николаева.

— Там было около 14 исков, часть из них находятся в апелляции. Вступившего в силу решения суда нет. А если и есть, то пускай они покажут. Они действуют на основании слов одного человека: «Мы выполняем решение суда». А это решение суда никто не показал, никакое. Если есть решение суда - оно должно быть в печатном виде с печатью, если оно вступило в силу. Там нет ни одного решения суда, это чистой воды произвол, - сказал Виталий Ким.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда он общался в главой Николаевского горизбиркома Татьяной Павловой, Виталий Ким сказал, что последний раз это было в пятницу, 2 октября.

— Нет (сегодня не общался, - прим.), она без связи. Она себя плохо чувствовала в пятницу. Но она точно говорила, что в понедельник с утра собирается быть на комиссии, - сказал Виталий Ким.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

Сегодня горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов. Около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. Также было вскрыто помещение избиркома, где также находились документы комиссии.