Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горизбирком незаконно проводит заседание и обвинил членов комиссии в порче коммунального имущества.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября, в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодня около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. В ходе описи содержимого сейфа члены комиссии обнаружили пропажу документации партий «Слуга народа», «За майбутнє», «Пропозиція» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ходе проведения описи на заседание пришел Александр Сенкевич и заявил, что члены комиссии незаконно проводят заседание. Помимо этого, он обвинил их в порче коммунального имущества, так как для того, чтобы получить доступ к документации им пришлось взламывать двери и сейф, которые являются городской коммунальной собственностью.

— Что здесь происходит? Когда сегодня 5 человек приняло присягу незаконно — я молчал. Когда вы взломали дверь, то есть, коммунальную собственность — я молчал. Когда вы взломали наш коммунальный сейф — я молчал. Но когда вы оттуда достали документы, которые были приняты в полном комплекте и не нашли документов «Пропозиція» я молчать не могу. Что здесь происходит? Объясните где здесь члены комиссии? Давайте прекращайте этот фарс! — заявил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич общается с сотрудникам полиции на первом этаже мэрии

После этого мэр вызвал полицию и написал заявление о преступлении по факту взлома дверей в мэрии, вскрытия сейфа и кражи документов, в частности списка кандидатов партии «Пропозиція».

Напомним, что Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо об отказе в регистрации списка политической партии.

Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил представителей «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Николаевском горизбиркоме в нарушении закона и блокировании работы комиссии.