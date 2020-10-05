Николаевская городская избирательная комиссия утвердила окружные списки кандидатов в депутаты городского совета от 12 политических партий, который участвуют в местных выборах в Николаеве.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодняшним заседание, как и вчера, руководила заместитель главы комиссии Ирина Пономаренко, несмотря на заявления главы ТИК Татьяны Павловой о том, что заседание избиркома сегодня проведет она.

Избирком Николаева утвердил окружные списки партий «Европейская солидарность», «Слуга народа», ВО «Свобода», «Пропозиція», «Перемога Пальчевського», «Партия Шария», партия «Миколаївці», «За майбутнє», «Батьківщина», «Разом сила», «Наш край» и «ОПЗЖ» на выборах в горсовет.

Отметим, что решение о регистрации окружных списков горизбирком должен был принять одновременно с регистрацией общегородских списков политических партий до 29 сентября включительно.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова («Слуга народа») написала заявление в полицию на членов избиркома, которые проводили заседание в ее отсутствие и взломали замки и сейф с документами. При этом, она отказалась участвовать в проводящемся сегодня заседании ТИК.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Сегодня во время заседания горизбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от «ОПЗЖ»