Глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова («Слуга народа») написала заявление в полицию на членов избиркома, которые проводили заседание в ее отсутствие и взломали замки и сейф с документами.

Об этом стало известно сегодня, 5 октября, в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.

Глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова

Татьяна Павлова пришла на заседание, которые без нее с самого утра проводят члены избиркома и заявила о пропаже печати из сейфа с документацией, а также обвинила коллег по комиссии в нарушении закона.

— Мне нужно готовиться к заседанию. Мне не дают доступ к протоколу текущему, почему мне не дают смотреть на опись документов, почему не отдают печать. Я говорила, что заседание будет на 16:00. Происходит незаконное заседание. Мы все должны работать по закону. Я буду писать заявление, так как сейф вскрыт, я не знаю где делась печать, — заявила Татьяна Павлова.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

В воскресенье, 4 октября около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. В ходе описи содержимого сейфа члены комиссии обнаружили пропажу документации партий «Слуга народа», «За майбутнє», «Пропозиція» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горизбирком незаконно проводит заседание и обвинил членов комиссии в порче коммунального имущества.

Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил представителей «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Николаевском горизбиркоме в нарушении закона и блокировании работы комиссии.

Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что скандал между партиями «Слуга народа» и «ОПЗЖ» вокруг вопроса регистрации списков кандидатов, возник из-за несоблюдения политическими партиями норм законов.