Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что скандал между партиями «Слуга народа» и «ОПЗЖ» вокруг вопроса регистрации списков кандидатов, возник из-за несоблюдения политическими партиями норм законов.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Елены Киселевой, проблемы с регистрацией списков кандидатов от партии «ОПЗЖ» не было бы, если бы они не готовились кулуарно и с нарушениями избирательного кодекса.

— Я наблюдала за работой комиссии, тем, что происходило после в суде, а особенно пикантным был вчерашний день. Для того, чтобы не кричать о том, что кто-то кому-то мешает, нужно просто четко исполнять норму закона. Подготовка избирательных списков, проведение партийной конференции и все действия, которые с этим связаны — это и есть избирательный процесс. Но почему-то некоторые политические силы считают, что можно готовить списки кулуарно, потом протягивать так как им удобно, а потом винить во всех смертных грехах избирательную комиссию, — заявила Елена Киселева.

Депутат также раскритиковала решение суда, который обязал горизбирком повторно рассмотреть вопрос регистрации списков партии «ОПЗЖ», а также работу самой избирательной комиссии, которая так и не смогла зарегистрировать, либо отказать в регистрации кандидатов.

— Изначально понятно, что списки подготовлены не в соответствии с действующим законодательством. Дальше мы все стали свидетелями интриг и разборок, а после этого я надеялась, что все-таки в истории разберется суд. Но получилось как обычно, как говорится: «Своим все, а другим закон». Решение, которое принял суд, по моему мнению, немного странное. Но это не снимает ответственности с избирательной комиссии, которая должна была принять решение либо о регистрации списков «ОПЗЖ», либо об отказе в регистрации. Я понимаю, что нормы закона выписаны коряво, потому возникает множество разных их толкований, — отметила Елена Киселева.

Помимо этого, Елена Киселева отметила, что, по ее мнению, если партии «Слуга народа» и «ОПЗЖ» зайдут в городской совет после выборов между ними не будет слаженной работы, а только взаимные обвинения.

— Фактически мы с вами были свидетелями того, какой будет жизнь людей в нашем городе после того, как две политические силы, а именно «Слуга народа» и «ОПЗЖ» зайдут в городской совет. То есть, у них никогда не будет понимания как сделать правильно, а будут только общие обиды и обвинения. А во всех их спорах будет всегда прав тот, у кого в руках окажется ключ, или взломщик замков, — резюмировала Елена Киселева.

Отметим, что в воскресенье, 4 октября около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. В ходе описи содержимого сейфа члены комиссии обнаружили пропажу документации партий «Слуга народа», «За майбутнє», «Пропозиція» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горизбирком незаконно проводит заседание и обвинил членов комиссии в порче коммунального имущества.

Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный обвинил представителей «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Николаевском горизбиркоме в нарушении закона и блокировании работы комиссии.

Как известно, 2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу сегодня, 5 октября.

Сегодня, 5 октября Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова считает, что заседание избиркома, которое проводилось в ее отсутствие, является незаконным.