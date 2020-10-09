Четыре оппозиционные партии Киргизии объединились. Они выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера.

Об этом пишет РБК-Украина.

Партии «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» подписали меморандум. Кроме Бабанова, партии выдвинули Тилека Токтогазиева на должность вице-премьера.

— Мы видим, что в стране дестабилизация, непонятно, что происходит, поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий, - отметил Тилек Токтогазиев.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.

Позже стало известно, что число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 1002 человек.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.