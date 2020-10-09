В Николаевской области показатель допустимого минимума заболеваемости COVID-19 составил 182,15 при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба на странице в Facebook.

В частности, заполняемость коек в медицинских учреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – составил 78,6% при допустимом не более 50%.

Среднее количество тестирований методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней составил 89,7 при допустимом не менее 24 на 100 тысяч.

– Для распространения коронавирусной инфекции призываем жителей города и области соблюдать карантин, придерживаться масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, пользоваться антисептиком, - отмечают в штабе.

Напомним, по состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19.

Отметим, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.

Также добавим, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.